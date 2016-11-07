Одесские депутаты будут через суд добиваться отмены переименования улиц города

Обращение в суд депутата Верховной рады Украины Николая Скорика по поводу незаконного переименования ряда улиц Одессы поддержат депутаты областного и городского советов.

Скорик подал в суд, требуя отмены скандального решения губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, согласно которому без проведения общественных слушаний переименовывается ряд улиц Одессы. Например, улица Маршала Жукова превратилась в улицу Небесной сотни, - сообщает ТАСС.

Ранее, 20 октября по инициативе фракции «Оппозиционного блока» Одесский областной совет принял обращение к президенту Украины с требованием отменить «распоряжение о насильственном переименовании одесских улиц в силу того, что оно в нарушение ряда нормативно-правовых актов было подписано в официальный выходной день».

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Следующая новость Беженцы с Ближнего Востока требуют переместить их исключительно в Германию

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО