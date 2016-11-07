Одесские депутаты будут через суд добиваться отмены переименования улиц города

Обращение в суд депутата Верховной рады Украины Николая Скорика по поводу незаконного переименования ряда улиц Одессы поддержат депутаты областного и городского советов.

Скорик подал в суд, требуя отмены скандального решения губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, согласно которому без проведения общественных слушаний переименовывается ряд улиц Одессы. Например, улица Маршала Жукова превратилась в улицу Небесной сотни, - сообщает ТАСС.

Ранее, 20 октября по инициативе фракции «Оппозиционного блока» Одесский областной совет принял обращение к президенту Украины с требованием отменить «распоряжение о насильственном переименовании одесских улиц в силу того, что оно в нарушение ряда нормативно-правовых актов было подписано в официальный выходной день».