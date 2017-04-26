Одесситы не позволили переименовать проспект Жукова

Горсовет Одессы утвердил список новых названий для улиц города в рамках декоммунизации. По настоянию ветеранов некоторым сохранили прежние названия.

В частности, переименования избежали проспект маршала Жукова, улицы Терешковой, Гайдара, Гончарова, Белинского и Бабушкина, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

В то же время с карты Одессы исчезли улицы Фурманова, Чапаева, Пионерская, Героев Сталинграда и ряд других. В частности, улицу Правды переименовали в улицу Счастья, а улица Карла Либкнехта теперь будет называться улице Одесских поэтов.

Издание отмечает, что голосование по переименованию улиц проводилось в горсовете без оглашения списка в зале, поскольку ранее националисты неоднократно срывали слушания.