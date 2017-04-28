В Одессе вандалы облили краской мемориальную доску маршалу СССР Жукову
В Одессе представители ряда общественных организаций залили красной краской мемориальную доску маршалу Георгию Жукову.
Инцидент произошел на перекрестке Канатной и Пироговской улиц. Доска была установлена на здании областного военного комиссариата, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что со стороны сотрудников военкомата и полицейских на действия вандалов не последовало никакой реакции.
Ранее сообщалось, что горсовет Одессы принял закон о переименовании ряда улиц. Некоторым из них, по настоянию ветеранов, были возвращены советские названия. В их числе был проспект Маршала Жукова. СБУ расценила действия горсовета как провокацию и направила в прокуратуру запрос о возбуждении уголовного дела.
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