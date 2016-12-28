В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы

Радикалы «Правого сектора» собрали цветы и свечи, принесенные жителями Одессы к зданию Генерального консульства России в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ, и выбросили их в мусорный бак, сообщили представители дипмиссии.

По словам представителя российского консульства, ни со стороны Нацполиции, ни стороны Нацгвардии Украины каких-либо серьезных шагов для пресечения акта вандализма сделано не было.

Кроме того, радикалы сорвали с забора плакаты с соболезнованиями людей, а вместо этого повесили плакаты с надписями «Ту-154 - тяжелее воздуха», «Россияне, боярышника здесь нет».

Самолет ТУ-154 Минобороны РФ 25 декабря вылетел из аэропорта Сочи в Сирию, однако на 20 минуте полета пропал с экранов радаров. На борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза и музыканты ансамбля имени Александрова, сообщает ТАСС.