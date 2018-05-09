В Одессе полиция задержала мужчину за фразу «слава Путину»

В Одессе полицейские задержали участника акции «Никто не забыт, ничто не забыто» за фразу, восхваляющую президента России Владимира Путина.

Кроме того, некоторые участники акции скандировали «Донбасс, мы с тобой», «Одесса — город-герой», «Одесса — русский город».

В акции, являющейся аналогом всероссийского памятного шествия «Великий полк», приняли участие около тысячи человек.

Ранее в Одессе был задержан водитель, на автомобиле которого красовался советский флаг с нарисованным танком Т-34, георгиевской лентой и надписью «На Берлин!», сообщает Life.