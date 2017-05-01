В Одессе полицейские нашли рюкзак со взрывчаткой

Сотрудники украинской полиции во время патрулирования территории Одессы обнаружили рюкзак, набитый взрывчаткой.

В МВД Украины уточнили, что опасная находка сделана в районе площади Куликово поле. В рюкзаке были уложены гранаты «Ф-1», «РГМ», «РДГ-2 Б», имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400.

Все эти предметы изъяты с места обнаружения и отправлены на экспертизу, сообщается на сайте ведомства. Обстоятельства происшествия уточняются.

Три года назад на Куликовом поле в Одессе произошла стычка между радикалами и противниками майдана, которая повлекла за собой трагедию в Доме профсоюзов.