В Одессе полицейские нашли рюкзак со взрывчаткой
Сотрудники украинской полиции во время патрулирования территории Одессы обнаружили рюкзак, набитый взрывчаткой.
В МВД Украины уточнили, что опасная находка сделана в районе площади Куликово поле. В рюкзаке были уложены гранаты «Ф-1», «РГМ», «РДГ-2 Б», имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400.
Все эти предметы изъяты с места обнаружения и отправлены на экспертизу, сообщается на сайте ведомства. Обстоятельства происшествия уточняются.
Три года назад на Куликовом поле в Одессе произошла стычка между радикалами и противниками майдана, которая повлекла за собой трагедию в Доме профсоюзов.
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