В Одессе осквернен музей Холокоста и бывшая синагога
Минувшей ночью в Одессе вандалы нанесли антисемитские и националистические надписи на музее Холокоста на Большой Арнаутской улице.
Также от вандалов пострадала бывшая синагога, нынешний областной архив, который планируют передать местной еврейской общине.
В полиции Одессы эти инциденты пока официально не комментируют, сообщает RG.ru.
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