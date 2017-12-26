В Одессе осквернен музей Холокоста и бывшая синагога

Минувшей ночью в Одессе вандалы нанесли антисемитские и националистические надписи на музее Холокоста на Большой Арнаутской улице.

Также от вандалов пострадала бывшая синагога, нынешний областной архив, который планируют передать местной еврейской общине.

В полиции Одессы эти инциденты пока официально не комментируют, сообщает RG.ru.