В Одессе начнется новый суд по делу о массовой гибели людей в Доме профсоюзов

Новая коллегия одесского Малиновского районного суда 8 декабря начнет рассмотрение дела о массовой гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года с самого начала. Об этом журналистам сообщил адвокат одного из обвиняемых Иван Прилепский.

- Суд постановил начать рассмотрение дела с начала. Мы начинаем с зачитывания обвинительного акта. Это связано с тем, что есть такой порядок: когда меняется состав суда, решается рассматривать ли дело заново, — цитирует Прилепского РИА «Новости».

Трагедия произошла после того, как активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» и футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана». Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».

Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
События: криминал
Следующая новость Столтенберг анонсировал саммит НАТО в новой штаб-квартире и встречу с Трампом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО