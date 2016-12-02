В Одессе начнется новый суд по делу о массовой гибели людей в Доме профсоюзов

Новая коллегия одесского Малиновского районного суда 8 декабря начнет рассмотрение дела о массовой гибели людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года с самого начала. Об этом журналистам сообщил адвокат одного из обвиняемых Иван Прилепский.

- Суд постановил начать рассмотрение дела с начала. Мы начинаем с зачитывания обвинительного акта. Это связано с тем, что есть такой порядок: когда меняется состав суда, решается рассматривать ли дело заново, — цитирует Прилепского РИА «Новости».

Трагедия произошла после того, как активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» и футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана». Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».

Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.