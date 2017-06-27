Очищенная вода вредит здоровью человека

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что обеззараживание воды серебром может привести к серьезным повреждениям ДНК. Научные сотрудники также выяснили, что популярные системы очистки воды на самом деле могут нанести вред здоровью.

Исследователи рассказали, что, несмотря на слабую доказательную базу эффективности коллоидного серебра для очистки воды, данный элемент активно используют в качестве средства для дезинфекции. В ходе нового исследования получилось выяснить, что использование серебра для обеззараживания воды может повлиять на целостность клеточного генетического материала, - сообщает «ВладТайм».

Данный эффект может привести к повреждению ДНК, хромосомным перестройкам и повлиять на репродуктивность. Эксперты также отметили, что переизбыток серебра в организме может привести к появлению побочных эффектов, одним из которых является аргироз - необратимое изменение цвета кожи и волос на сине-серый.