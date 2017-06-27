Очищенная вода вредит здоровью человека

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что обеззараживание воды серебром может привести к серьезным повреждениям ДНК. Научные сотрудники также выяснили, что популярные системы очистки воды на самом деле могут нанести вред здоровью.

Исследователи рассказали, что, несмотря на слабую доказательную базу эффективности коллоидного серебра для очистки воды, данный элемент активно используют в качестве средства для дезинфекции. В ходе нового исследования получилось выяснить, что использование серебра для обеззараживания воды может повлиять на целостность клеточного генетического материала, - сообщает «ВладТайм».

Данный эффект может привести к повреждению ДНК, хромосомным перестройкам и повлиять на репродуктивность. Эксперты также отметили, что переизбыток серебра в организме может привести к появлению побочных эффектов, одним из которых является аргироз - необратимое изменение цвета кожи и волос на сине-серый.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость «Трое из Простоквашино» станет новым мультсериалом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО