Очевидцы сообщили о взрыве в Санкт-Петербурге
В Приморском районе Санкт-Петербурга по непроверенной информации взорвалось неизвестно устройство. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
Как уточняется в материале, инцидент произошел на улице Кима.
По данным РЕН ТВ, полиция в настоящий момент проверяет эту информацию.
В социальных сетях уже появились фотографии молодого человека с покалеченными взрывом руками. По предварительной информации, некое взрывное устройство сработало у него в руках.
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