Очевидцы сообщили о взрыве в Санкт-Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга по непроверенной информации взорвалось неизвестно устройство. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Как уточняется в материале, инцидент произошел на улице Кима.

По данным РЕН ТВ, полиция в настоящий момент проверяет эту информацию.

В социальных сетях уже появились фотографии молодого человека с покалеченными взрывом руками. По предварительной информации, некое взрывное устройство сработало у него в руках.