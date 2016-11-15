Очевидцы подтвердили причастность главы МЭР Улюкаева к получению взятки
Обвинение в получении взятки на сумму два миллиона долларов, предъявленное министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, строится не только на том, что его задержали в момент получения взятки, но и на показаниях очевидцев. Такое заявление в Басманном суде Москвы сделал следователь.
- Улюкаев был задержан с поличным непосредственно в момент получения взятки, при нем обнаружены явные следы получения взятки. Кроме того, против него есть показания очевидцев, — цитирует обвинителя РИА «Новости».
Сам Улюкаев вины не признал и от дачи показаний отказался.
Как ранее заявил адвокат подозреваемого Тимофей Гриднев, его подзащитный не будет давать показания, пока следствие не конкретизирует обвинение и не предоставит доказательства.
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