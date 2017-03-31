Два очевидца попытки ограбления в Москве получили ранения
Два человека пострадали в центре Москвы при попытке ограбления. Ранения получили свидетели, попытавшиеся предотвратить преступление.
Инцидент произошел на Старомарьинском шоссе. Злоумышленники, отнимавшие сумку у женщины, обстреляли, предположительно из травматического пистолета, очевидцев происшествия, которые поспешили на помощь жертве ограбления.
Пострадавшие госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле. В целях их задержания введен план «Перехват».
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