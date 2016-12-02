Очередной снос самостроя в Москве будет проведен в дневное время
Владельцы зданий, признанных в Москве объектами самовольного строительства, согласились добровольно демонтировать строения, сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.
По словам собеседника «Интерфакса», из 43 особо опасных объектов самовольного строительства 39 объектов демонтируются в добровольном порядке.
По словам начальника Госинспекции по недвижимости Сергея Шогурова, массового ночного сноса объектов, как это было в феврале и августе 2016 года, не предполагается.
Снос объектов начнется 5 декабря и будет проводиться в дневное время, так как самострои расположены в зоне жилой застройки.
За добровольный снос опасного объекта и прекращение права собственности владелец имеет право на получение компенсации.
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