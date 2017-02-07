Очередной "майдан" откроется в Киеве в конце февраля

Новый виток массовых акций протеста в Киеве будет запущен буквально через десять дней, выяснили украинские журналисты. Среди митингующих появятся новые действующие лица – обманутые вкладчики.

Масштабные манифестации в столице Незалежной назначены на 20 февраля, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинское издание «Вести». По данным ресурса, в бессрочных мероприятиях примут участие обманутые вкладчики, федерации малого бизнеса и боевики-националисты из организаций «Радикальные правые силы», УНСО (запрещена в России) и «Наждак».

«Нынешнее правительство — самое отвратительное за всю историю Украины. Если власть не пойдет 20-го на перевыборы в парламент, будут решительные действия», — пообещал лидер движения «нетерпимых гомофобов» «Наждак» Николай Дульский. Он добавил, что действующая сейчас в Верховной Раде парламентская коалиция создана силами с нулевым рейтингом и является незаконной.