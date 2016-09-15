Очередное столкновение беженцев и местных жителей произошло в Германии

Вечером 14 сентября в городе Баутцен в федеральной земле Саксония произошло очередное столкновение местных жителей с беженцами. Об этом сообщает портал «Народные новости».

В столкновении участвовали около 80 местных граждан и 20 беженцев. В потасовке были задействованы как мужчины, так и женщины.

Очевидцы утверждают, что собравшиеся оскорбляли друг друга, махали кулаками и кидались бутылками. Прибывшие на место полицейские вытались разнять конфликтующих, в ответ беженцы стали бросать в них бутылки и деревянные палки.

В настоящее время ведется расследование по данному факту нарушения правопорядка и нанесения тяжких телесных повреждений.