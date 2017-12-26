Очередная шутка на ТНТ оскорбила калмыков

Заместитель постпреда республики Калмыкия при президенте России Баатр Лиджиев потребовал извинений от телеканала ТНТ за эпизод из сериала «Улица», в котором звучит шутка про статуэтку Будды.

Кроме того, телеканалу предложено удалить оскорбляющий буддистов эпизод, в котором появляется буддийская статуэтка с прикрепленной к ней фигурой обнаженной женщины. При этом реплики актеров содержат некорректные сравнения, оскверняющие святыню.

«В адрес постоянного представительства Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации поступают многочисленные обращения от жителей республики», — сообщил Лиджиев, отметив, что в случае отказа телеканала от извинений и удаления оскорбляющего чувства верующих эпизода он обратится в суд и правоохранительные органы.

Ранее жители Ингушетии, оскорбленные шуткой, прозвучавшей в одной из программ, выходящих на ТНТ, потребовали извинений, заблокировав офис телеканала, сообщает «360».