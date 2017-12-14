Очередная экспедиция МКС возвращается на Землю
Сегодня 53-я экспедиция Международной космической станции вернется на Землю.
Уточняется, что капсула с экипажем должна приземлиться около полудня в Казахстане.
В составе экспедиции российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндолф Брезник и итальянец Паоло Несполи. Космонавты провели на орбите 139 суток.
Отмечается, что 17 декабря на МКС прибудет новый экипаж в составе россиянина Антона Шкаплерова, американца Скотта Тингла и японца Норишиге Канаи, сообщает «Национальная служба новостей».
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