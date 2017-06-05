Очередь к мощам Николая Чудотворца составила два километра

В прошедшие выходные очередь к мощам Николая Чудотворца, которые сейчас находятся в храме Христа Спасителя в Москве, составила более двух километров, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте принесения мощей святого Николая Чудотворца в Россию.

Как уточняется в материале, очередь начинается на пересечении Фрунзенской набережной с улицей Тимура Фрунзе.

Все желающие поклониться святыне смогут попасть в конец очереди от станции метро «Парк культуры».

Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставили в Россию из Италии. Мощи на протяжении 930 лет хранились в папской базилике города Бари, и никогда не покидали своих стен. 13 июля мощи перевезут в Санкт-Петербург, где они пробудут до 28 июля, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».