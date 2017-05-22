Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на 1,5 километра

Несколько тысяч паломников собрались у храма Христа Спасителя в Москве, образовав очередь в 1,5 километра к мощам святителя Николая Чудотворца.

Как отмечается в материале, очередь растянулась от Крымского моста по Пречистенской набережной к храму Христа Спасителя.

Согласно расписанию храма, доступ верующих к мощам в храме Христа Спасителя будет осуществляться 22 мая с 14:00 до 21:00, с 23 мая по 12 июля ежедневно с 8:00 до 21:00.

В случае большого количества паломников, очередь продлят от метро «Парк культуры» до метро «Фрунзенская» или «Воробьевы горы».

После 12 июля мощи перевезут в Санкт-Петербург, где они пробудут до 28 июля, сообщает ТАСС.

Мощи святителя Николая Чудотворца прибыли сегодня в Москву из Италии.