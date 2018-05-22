МЧС обзавелось собственным миллиадером

Согласно опубликованным декларациям за прошлый год, самым богатым сотрудником МЧС является руководитель ГУ МЧС по Ставрополью Александр Иваницкий.

Его доход в 2017 году составил более двух с половиной миллиардов рублей. Это в 782 раза превышает доходы чиновника за 2016 год.

Источники своих доходов Иваницкий в декларации не указал. При этом отметил, что в собственности имеет только мотоцикл «Хонда», сообщает «РБК».

Издание попросило ведомство прокомментировать декларацию руководителя управления по Ставрополью, но ответа не получило. Кроме того, декларация Иваницкого была удалена с сайта МЧС.