США объявят о новых санкциях против России 16 апреля
О новых санкциях США в адрес России станет известно в понедельник, 16 апреля.
Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на постпреда США при ООН Никки Хейли.
«Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник», - цитирует РИА «Новости» источник.
Ранее стало известно, что посол США в РФ Джон Хантсман передал в российский МИД письмо с информацией о том, что Америка готовит новые санкции для РФ из-за поддержки режима Башара Асада.
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