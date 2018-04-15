США объявят о новых санкциях против России 16 апреля

О новых санкциях США в адрес России станет известно в понедельник, 16 апреля.

Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на постпреда США при ООН Никки Хейли.

«Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник», - цитирует РИА «Новости» источник.

Ранее стало известно, что посол США в РФ Джон Хантсман передал в российский МИД письмо с информацией о том, что Америка готовит новые санкции для РФ из-за поддержки режима Башара Асада.