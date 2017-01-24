Объявлены номинанты на «Оскар» за лучшее исполнение главной мужской роли
Американская академия киноискусств выдвинула номинантов на соискание кинопремиии «Оскар».
В номинации на лучшую мужскую роль первого плана выдвинуто пятеро исполнителей, - сообщает ТАСС.
В список претендентов на престижную кинопремию вошли Кейси Аффлек («Манчестер у моря», Manchester by the Sea), Дензел Вашингтон («Ограды», Fences), Райан Гослинг (Ла-Ла Ленд, La La Land), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик», Captain Fantastic) и Эндрю Гарфилд («По соображениям совести», Hacksaw Ridge).
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