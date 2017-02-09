Объявления на таджикском языке стали появляться в жилых домах Москвы

Объявления на таджикском и киргизском языках все чаще стали появляться в жилых домах Москвы и Подмосковья, где уроженцы Средней Азии снимают квартиры.

К примеру, в доме в столичном районе Южное Бутово было найдено объявление с призывом соблюдать чистоту на русском и таджикском языках.

В супермаркетах Подмосковья также были замечены объявления на киргизском языке, а на стройках – на узбекском, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».