Объявлена дата свадьбы принца Гарри и американской актрисы

Принц Гарри Уэльский и американская актриса Меган Маркл объявили дату своей свадьбы.

Согласно сообщению Кенсингтонского дворца, бракосочетание состоится 19 мая 2018 года.

Торжественная церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Все затраты, связанные с торжеством, возьмет на себя Королевская семья Великобритании.

В ноябре принц Гарри сообщил о своей помолвке с Меган Маркл королеве Соединённого Королевства Елизавете II и другим членам королевской семьи. Кроме того, принц получил благословение на брак у родителей Маркл.

После свадьбы принц Гарри и Маркл будут жить в одной из резиденций Кенсингтонского дворца в Лондоне, сообщает «Интерфакс».

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