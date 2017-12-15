Объявлена дата свадьбы принца Гарри и американской актрисы
Принц Гарри Уэльский и американская актриса Меган Маркл объявили дату своей свадьбы.
Согласно сообщению Кенсингтонского дворца, бракосочетание состоится 19 мая 2018 года.
Торжественная церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Все затраты, связанные с торжеством, возьмет на себя Королевская семья Великобритании.
В ноябре принц Гарри сообщил о своей помолвке с Меган Маркл королеве Соединённого Королевства Елизавете II и другим членам королевской семьи. Кроме того, принц получил благословение на брак у родителей Маркл.
После свадьбы принц Гарри и Маркл будут жить в одной из резиденций Кенсингтонского дворца в Лондоне, сообщает «Интерфакс».
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