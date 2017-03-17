МЧС объявило начало пожароопасного сезона в Центральной России

В центральных регионах России на две недели раньше срока начался пожароопасный сезон. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Центрального регионального центра МЧС Игорь Кобзев.

На совещании у главы ведомства Владимира Пучкова он пояснил, что уже выявлено свыше 80 термоточек в Центральном и Приволжском регионам. Большая часть из них подтвердились как неконтролируемый пал растительности и сжигание мусора, сообщает «Интерфакс».

Кобзев добавил, что группировка сил и средств по тушению лесных и природных пожаров увеличена на девять тысяч человек и в настоящее время превышает 200 тысяч человек.