МЧС объявило начало пожароопасного сезона в Центральной России
В центральных регионах России на две недели раньше срока начался пожароопасный сезон. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Центрального регионального центра МЧС Игорь Кобзев.
На совещании у главы ведомства Владимира Пучкова он пояснил, что уже выявлено свыше 80 термоточек в Центральном и Приволжском регионам. Большая часть из них подтвердились как неконтролируемый пал растительности и сжигание мусора, сообщает «Интерфакс».
Кобзев добавил, что группировка сил и средств по тушению лесных и природных пожаров увеличена на девять тысяч человек и в настоящее время превышает 200 тысяч человек.
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