В ДНР объявили траур по Мотороле

В Донецкой народной республике объявлен трехдневный траур из-за гибели одного из местных лидеров Арсения Павлова (Моторола).

Соответствующий указ уже подписан главой ДНР Александром Захарченко. Об этом сообщает его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что на Моторолу было совершено покушение, в результате которого он погиб в собственном доме.