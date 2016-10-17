В ДНР объявили траур по Мотороле
В Донецкой народной республике объявлен трехдневный траур из-за гибели одного из местных лидеров Арсения Павлова (Моторола).
Соответствующий указ уже подписан главой ДНР Александром Захарченко. Об этом сообщает его пресс-служба.
Ранее сообщалось, что на Моторолу было совершено покушение, в результате которого он погиб в собственном доме.
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