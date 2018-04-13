В МО объявили об открытии пожароопасного сезона

Правительство Подмосковья призвало жителей и гостей региона не разводить костры и не жечь мусор в непредназначенных для этого местах.

В комитете лесхоза Московской области и подведомственных учреждениях проведена подготовка к пожароопасному сезону. Личный состав и спецтехника готовы оперативно отреагировать на возгорания, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу ведомств Ивана Советникова.

С 12 апреля начато патрулирование лесов Подмосковья.