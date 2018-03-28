США объявили Луну своей собственностью

США заявили свои права на обладание и использование в любых целях поверхности Луны, говорится в сообщении Белого дома.

Причинами такого решения указывается договор о космосе от 1967 года, а также оборудование, оставленное на Луне американскими астронавтами.

По мнению представителей США, любые космические миссии и полёты на Луну могут нанести вред научному оборудованию, находящемуся на спутнике Земли, поэтому страны, желающие посетить Луну, должны согласовывать «полет» с США.

Вместе с тем, договор об использовании Луны и других небесных тел от 1979 года, официально завизированный в ООН, запрещает захват спутника Земли, сообщает Life.