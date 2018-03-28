США объявили Луну своей собственностью
США заявили свои права на обладание и использование в любых целях поверхности Луны, говорится в сообщении Белого дома.
Причинами такого решения указывается договор о космосе от 1967 года, а также оборудование, оставленное на Луне американскими астронавтами.
По мнению представителей США, любые космические миссии и полёты на Луну могут нанести вред научному оборудованию, находящемуся на спутнике Земли, поэтому страны, желающие посетить Луну, должны согласовывать «полет» с США.
Вместе с тем, договор об использовании Луны и других небесных тел от 1979 года, официально завизированный в ООН, запрещает захват спутника Земли, сообщает Life.
Следующая новость Электрик в ТЦ «Зимняя вишня» оказался поваром
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии