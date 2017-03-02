В МО объявили конкурс социально значимых программ НКО

Минсоцразвития Московской области запустило конкурс по отбору социально значимых программ некоммерческих организаций.

Участие в нем могут принять региональные негосударственные НКО, работающие в данной сфере, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве сообщили, что по результатам конкурса будут предоставлены субсидии на общую сумму свыше 21 миллиона рублей.