В МО объявили конкурс социально значимых программ НКО
Минсоцразвития Московской области запустило конкурс по отбору социально значимых программ некоммерческих организаций.
Участие в нем могут принять региональные негосударственные НКО, работающие в данной сфере, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве сообщили, что по результатам конкурса будут предоставлены субсидии на общую сумму свыше 21 миллиона рублей.
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