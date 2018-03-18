ЦИК объявил о возможной ликвидации 23 партий за неучастие в выборах

Член ЦИК России Евгений Шевченко заявил, что в России могут ликвидировать 23 партии, которые не выполняют требование о необходимости участвовать в выборах различного уровня.

«Если партия в течение 7 лет не набирает определенного количества квалификационных признаков, определенного (уровня – прим. РП) участия в тех или иных выборах - органов местного управления, законодательных и представительных органов субъектов Федерации, высших должностных лиц субъектов, депутатов Госдумы, президента РФ, - то она подлежит ликвидации», - сказал он.

Проведя анализ деятельности 43 партий, ЦИК пришел к выводу, что в настоящее время «в зоне потенциальной ликвидации» находятся 23 партии, передает ТАСС. При этом на сегодняшний день 64 партии могут принимать участие в выборах.

Ранее стало известно, что явка на выборах президента России превысила 50%.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: политика
Следующая новость В Уфе акробат цирка сорвался с высоты во время выступления

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО