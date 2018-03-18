ЦИК объявил о возможной ликвидации 23 партий за неучастие в выборах

Член ЦИК России Евгений Шевченко заявил, что в России могут ликвидировать 23 партии, которые не выполняют требование о необходимости участвовать в выборах различного уровня.

«Если партия в течение 7 лет не набирает определенного количества квалификационных признаков, определенного (уровня – прим. РП) участия в тех или иных выборах - органов местного управления, законодательных и представительных органов субъектов Федерации, высших должностных лиц субъектов, депутатов Госдумы, президента РФ, - то она подлежит ликвидации», - сказал он.

Проведя анализ деятельности 43 партий, ЦИК пришел к выводу, что в настоящее время «в зоне потенциальной ликвидации» находятся 23 партии, передает ТАСС. При этом на сегодняшний день 64 партии могут принимать участие в выборах.

Ранее стало известно, что явка на выборах президента России превысила 50%.