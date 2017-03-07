НБУ объявил о готовности ввести санкции против Сбербанка России

Национальный банк Украины (НБУ) готов инициировать введение санкций против дочернего банка Сбербанка России на территории страны.

На сайте украинского регулятора поясняется, что вопрос об этом будет поднят перед СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины), если подтвердятся сообщения в СМИ о начале обслуживания Сбербанком владельце паспортов ДНР и ЛНР.

В НБУ напомнили, что решение о применении санкций принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента Украины.

Ранее украинский министр внутренних дел Арсен Аваков призвал к изгнанию Сбербанка из Украины.