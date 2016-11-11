В МИД РФ объяснили включение Макфола в «черный список» его работой на разрушение

Бывший посол Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол действительно был включен в российский санкционный список в связи с активным участием в разрушении двусторонних отношений двух государств.

Об этом РИА «Новости» рассказал источник в российском дипломатическом корпусе.

- Только Майкл Макфол, как всегда, ошибся: его включили в ответный список не за «близость к Обаме», как он написал, а за активное участие в разрушении двусторонних отношений и как последовательного лоббиста кампании давления на Россию, — заявил собеседник агентства.

Ранее Макфол на своей странице в твиттере рассказал о том, что не может приехать в Россию, поскольку включен Кремлем в «черный список» за тесные связи с президентом США Бараком Обамой.

Он также отметил, что, возможно, был причислен в России к персонам нон грата еще в 2014 году, но узнал об этом только сейчас, когда запросил визу в Россию.

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Места: Россия, США
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