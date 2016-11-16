В МИД РФ объяснили отказ от ратификации Римского статута МУС
Министерство иностранных дел РФ пояснило распоряжение президента РФ Владимира Путина об отказе Российской Федерации стать участницей Римского статута Международного уголовного суда.
«К сожалению, суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия. В принципиальном плане на различных площадках, в том числе в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН, отмечалась неэффективная и однобокая работа суда в рамках расследуемых им дел», - цитирует ТАСС распространенной МИД РФ заявление.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, за 14 лет своего существования МУС вынес всего четыре приговора, израсходовав при этом более миллиарда долларов.
МИД подчеркнул также, что в России потеряли доверие к этому органу после событий августа 2008 года в Южной Осетии.
«Россию не может не беспокоить и отношение МУС к событиям августа 2008 года. Нападение режима Михаила Саакашвили на мирный Цхинвал, убийство российских миротворцев породило со стороны МУС обвинения в адрес югоосетинских ополченцев и российских военнослужащих. Эвентуальное же расследование действий и приказов грузинских должностных лиц целенаправленно отдано на усмотрение грузинского правосудия и остается вне фокуса внимания прокуратуры МУС».
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