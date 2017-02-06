В ФСБ РФ объяснили необходимость создания погранзоны с Белоруссией

Введение пограничной зоны вдоль границы России и Белоруссии не ограничивает возможности пересечения границы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, комментируя приказ директора ФСБ об установлении пограничной зоны на российско-белорусской границе.

По словам представителя В ЦОС ФСБ, изданные ранее приказы не противоречат нормам международных договоров России с Белоруссией и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы РФ гражданами обоих государств.

Как отмечается в заявлении ЦОС ФСБ, введение пограничной зоны направлено на пресечение транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей, сообщает ТАСС.

1 февраля глава ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией в Смоленской, Псковской и Брянской областях. МИД Белоруссии в ответ заявил, что данное решение Москва приняла вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения. Кроме того, по мнению представителя МИД Белоруссии, эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад.