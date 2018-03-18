В ЦИК объяснили бюллетени в урнах при открытии участка в Южно-Сахалинске

В Центризбиркоме прокомментировали сообщение о том, что перед открытием участка в Южно-Сахалинске в урне уже были бюллетени.

Информация об инциденте была опубликована одним из пользователей социальной сети Twitter, передает «РИА Новости».

«Это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Они прикрепились к этому же участку по системе «голосование по месту нахождения», - говорится в сообщении Центризбиркома.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В них принимают участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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