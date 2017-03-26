Ле Пен объяснила отказ предстать перед судом

Кандидат в президенты Франции, глава «Национального фронта» Марин Ле Пен отказалась идти в суд по делу о фиктивном договоре с двумя помощниками.

В интервью изданию Le Parisien она заявила: «Я отказалась сдаться, потому что 15 месяцев назад я потребовала назначения следственного судьи. Мне отказали, и ждали начала президентской кампании, чтобы назначить этого известного следственного судью».

Ле Пен добавила, что собирается ждать назначения другого судьи столько, сколько потребуется, сообщает Газета.ru. Она подчеркнула: «Я — жертва судебного преследования, которое ведет господин [экс-глава Европарламента Мартин] Шульц». Ле Пен считает, что Европарламент против оппозиции, а все политические действия евроскептиков будут подвергаться преследованиям.

Ранее стало известно, что Марин Ле Пен была вызвана в суд по делу в связи с фиктивным наймом двух помощников.

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