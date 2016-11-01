СБУ объяснила «человеческим фактором» угрозу атаковать истребителями самолет «Белавиа»

Во время переговоров с пилотами белорусского самолета, который заставили вернуться в Киев через 20 минут после взлета под угрозой атаки истребителями, сработал «человеческий фактор». Такое заявление сделала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

- Мы никаких указаний относительно истребителей не давали и давать не могли. Это абсурд. В то же время мы ознакомились с расшифровками. Мы не присутствовали на переговорах, и я не могу расписываться за «Украэрорух». Вполне возможно, что сработал человеческий фактор, и это выдумка — человек переусердствовал, — цитирует Гитлянскую RT со ссылкой на эфир телеканала «112 Украина».

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Белавиа» заставили вернуться в Киев, после чего СБУ задержала одного из пассажиров, однако он был освобожден через два часа после задержания.

Белорусская сторона выразила возмущение данным инцидентом, а СБУ до обнародования аудиозаписи переговоров пилотов самолета с диспетчерами категорически отрицала факт угроз применения военной авиации.

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