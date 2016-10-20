При обыске у директора «Корпорации Развития» обнаружили скульптуру работы Дали

В квартире у задержанного по подозрению в хищении миллиарда рублей генерального директора ОАО «Корпорация Развития» Сергея Маслова следователи обнаружили ценную статуэтку предположительно работы Сальвадора Дали.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, задержание Маслова и его заместителя Владимира Караманова произошло в рамках расследования по факту размещения «Корпорацией Развития» в августе 2013 года 1 миллиарда рублей на счете в банке «Народный кредит», у которого в ноябре 2014 году Центробанк РФ отозвал лицензию.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в московской квартире Сергея Маслова была найдена ценная скульптура, предположительно работы Сальвадора Дали, — рассказал собеседник агентства.