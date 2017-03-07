Обыск в центре Рерихов связан с расследованием дела о мошенничестве

Обыск в центре Николая и Святослава Рерихов и изъятие нескольких картин производились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Согласно сообщению на сайте МВД, художественные полотна были приобретены экс-председателем правления одного из столичных банков на похищенные у кредитной организации средства.

По версии следствия, подозреваемый, действуя в составе организованной группы, заключил ряд фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами. Это привело к недостаточности имущества для удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и в итоге в 2013 году банк лишился лицензии.

«Следствие располагает информацией о передаче фигурантом организации картин указанных авторов в период с 1990 по 2010 годы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Преднамеренное банкротство», которое позже было переквалифицировано по статье «Мошенничество» УК РФ», - отмечается на сайте.

Фигурант дела находится за пределами России и объявлен в международный розыск. Кроме того, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста.

По сведениям «Интерфакса», речь идет о бывшем председателе правления Мастер-банка Борисе Булочнике, который подарил центру девять картин Святослава Рериха, приобретенных в Нью-Йорке. Именно они и были изъяты в ходе обыска.