Объем «свободных денег» у россиян достиг максимума
Россияне за первые два месяца 2018 года имели больше «свободных денег», чем в прошлые нгоды, говорится в исследовании, подготовленном холдингом «Ромир».
В январе 2018 года размер «свободных денег» у россиян составил 17,8 тысячи рублей, а в феврале этот показатель увеличился до 18,8 тысячи рублей.
Таким образом, в 2018 году объем «свободных денег» достиг максимума за 10 лет.
«Свободные деньги» – это средства, остающиеся после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты ЖКХ и поездок в транспорте, сообщает «Федерал пресс».
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