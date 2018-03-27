Объем «свободных денег» у россиян достиг максимума

Россияне за первые два месяца 2018 года имели больше «свободных денег», чем в прошлые нгоды, говорится в исследовании, подготовленном холдингом «Ромир».

В январе 2018 года размер «свободных денег» у россиян составил 17,8 тысячи рублей, а в феврале этот показатель увеличился до 18,8 тысячи рублей.

Таким образом, в 2018 году объем «свободных денег» достиг максимума за 10 лет.

«Свободные деньги» – это средства, остающиеся после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты ЖКХ и поездок в транспорте, сообщает «Федерал пресс».