Обязательный стационар после пластики ударит по клиникам

Идея Минздрава обязать клиники оставлять пациентов после пластических операций в стационаре минимум на сутки увеличит стоимость операций и создаст препятствия для существования небольших клиник, считают эксперты.

По мнению доктора медицинских наук и члена совета общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрия Сидоренкова, оплата пребывания в стационаре ляжет на плечи пациента.

Он считает, что решение о применении этой нормы должно зависеть от вида анестезии и масштаба операционного вмешательства.

Согласно проекту приказа об установлении минимальной продолжительности стационарного наблюдения пациентов, перенесших пластические операции, минимальная продолжительность оказания медицинской помощи в стационарных условиях пациенту составляет не менее одного койко-дня после оперативного вмешательства, сообщает ТАСС.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минздрав
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