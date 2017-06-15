ФАС обязала продавцов делать скидки покупателям
Федеральная антимонопольная служба обязала ритейлеров делать скидки на товары в случае, если им удалось договориться о снижении цены для себя от поставщика.
При этом скидка для потребителя должна быть не меньше, чем снижение цены для магазина.
Нарушителям норм закона «О торговле» будет грозить штраф до 5 миллионов рублей, говорится в письме за подписью замглавы ФАС Андрея Кашеварова.
Кроме того, торговым сетям запрещено брать любые виды сборов с поставщиков за исключением премии в 5 процентов либо за услуги, либо за объем проданной продукции.
Ранее поставщики обратились в ФАС с жалобой на ритейлеров, которые договариваются о скидках для себя до 30 процентов, но на ценах товаров на полках это никак не отражается, пишет газета «Известия».
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