ФАС обязала продавцов делать скидки покупателям

Федеральная антимонопольная служба обязала ритейлеров делать скидки на товары в случае, если им удалось договориться о снижении цены для себя от поставщика.

При этом скидка для потребителя должна быть не меньше, чем снижение цены для магазина.

Нарушителям норм закона «О торговле» будет грозить штраф до 5 миллионов рублей, говорится в письме за подписью замглавы ФАС Андрея Кашеварова.

Кроме того, торговым сетям запрещено брать любые виды сборов с поставщиков за исключением премии в 5 процентов либо за услуги, либо за объем проданной продукции.

Ранее поставщики обратились в ФАС с жалобой на ритейлеров, которые договариваются о скидках для себя до 30 процентов, но на ценах товаров на полках это никак не отражается, пишет газета «Известия».