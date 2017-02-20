ФАС обязала Apple открыть сервисный центр в РФ

Федеральная антимонопольная служба обязала до 1 мая открыть единый сервисный центр Apple в России, говорится в сообщении ведомства по итогам заседания по данному делу.

Согласно документу, ФАС России вынесла предупреждение ООО «Эппл Рус».

Как уточняется в материале, ФАС возбудила дело по сервисному обслуживанию в отношении Apple в декабре 2016 года. В ведомство обратился гражданин, которому отказали в замене дисплея смартфона в сервисном центре, предложив заменить телефон с доплатой.

Сотрудники ФАС установили, что в действиях ООО «Эппл Рус» - единственного поставщика продукции Apple Inc в Россию - содержатся признаки нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции по необеспечению возможности использования продукции Apple Inc (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus) в течение срока ее службы.

По словам замглавы ФАС Андрея Кашеварова, компания «Эппл Рус» должна обеспечить предоставление сервисного обслуживания потребителям в соответствии с законодательством РФ.

Ранее Кашеваров отмечал, что в соответствии с правилами обслуживания Apple, в течение гарантийного срока замена телефона производится бесплатно, а по истечении этого срока замену можно произвести только за деньги. При этом ни материнские платы, ни модули дисплеев в Россию не поставляются, что, по мнению замглавы ФАС, ущемляет права потребителей.

Если в дальнейшем ФАС выявит нарушение закона о защите конкуренции, то, согласно части 1 статьи 14.31 КоАП, должностному лицу компании грозит штраф от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, а компании - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

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