Суд обязал украинский авиаконцерн «Антонов» выплатить 180 млн рублей Минобороны РФ

Апелляционный суд отклонил жалобу украинского авиастроительного концерна «Антонов» на решение арбитражного суда Москвы о выплате Министерству обороны РФ 180 миллионов рублей в качестве неустойки.

Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу, - сообщает РИА «Новости».

Минобороны требовало взыскать с авиаконцерна «Антонов» более 357 миллионов рублей неустойки за нарушение сроков выполнения опытно-конструкторских работ в рамках контракта на разработку самолета Ан-70. По условиям дополнительного соглашения к контракту, «Антонов» должен был выполнить два этапа работ до 25 ноября 2012 года, однако к сентябрю 2016-го работы заказчику не были сданы, а просрочка составила 1395 дней.

Из материалов дела следует, что украинское Минобороны в июне 2014 года уведомило российскую сторону о завершении государственных совместных испытаний Ан-70 без участия российских специалистов. В ответ российское Минобороны сообщило концерну «Антонов», что считает испытания не начатыми, а результаты, полученные украинской стороной, неподтвержденными.

Суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о неподведомственности спора арбитражному суду Москвы, указав, что его компетенция подтверждена дополнительным соглашением к контракту. Также арбитраж счел недоказанными доводы украинского предприятия о том, что нарушение сроков произошло по вине заказчика.

В то же время суд первой инстанции удовлетворил иск частично, снизив неустойку до 180 миллионов рублей.