В США обвиняют во взяточничестве брата и племянника экс-главы ООН Пан Ги Муна

В суд Манхеттена передано обвинительное заключение по делу брата и племянника бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, которые обвиняются в коррупции.

Согласно документам суда, Пан Чу Хён и Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, дело связано с попыткой продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 миллионов долларов. Племянник бывшего генсека ООН работает агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке, а брат числится старшим советником в южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd.

Другие подробности дела не сообщаются.