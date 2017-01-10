В США обвиняют во взяточничестве брата и племянника экс-главы ООН Пан Ги Муна
В суд Манхеттена передано обвинительное заключение по делу брата и племянника бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, которые обвиняются в коррупции.
Согласно документам суда, Пан Чу Хён и Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, дело связано с попыткой продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 миллионов долларов. Племянник бывшего генсека ООН работает агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке, а брат числится старшим советником в южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd.
Другие подробности дела не сообщаются.
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