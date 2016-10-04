США обвиняют Россию в давлении на американских дипломатов
Власти США рассказали о якобы попытках давления на работающих в России американских дипломатов. Как указали в Госдепе, Вашингтон уже выражали озабоченность в связи с этим на высоком уровне, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на СМИ.
- Мы обеспокоены тем, как относятся к нашим дипломатам и сотрудникам консульств в течение последних двух лет, - сказал представитель ведомства Элизабет Трюдо.
Она отметила, что случаи «притеснения и слежки» за сотрудниками посольства США «значительно возросли».
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