США обвиняют Россию в давлении на американских дипломатов

Власти США рассказали о якобы попытках давления на работающих в России американских дипломатов. Как указали в Госдепе, Вашингтон уже выражали озабоченность в связи с этим на высоком уровне, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на СМИ.

- Мы обеспокоены тем, как относятся к нашим дипломатам и сотрудникам консульств в течение последних двух лет, - сказал представитель ведомства Элизабет Трюдо.

Она отметила, что случаи «притеснения и слежки» за сотрудниками посольства США «значительно возросли».