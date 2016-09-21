США обвиняют РФ в авиаударе по гуманитарному конвою в Сирии

Американские власти обвиняют российских военных в авиаударе по гуманитарному конвою и складу, которые принадлежат Сирийскому Арабскому Красному Полумесяцу.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

- У нас есть все доказательства, которые приводят к такому выводу, - сказал один из собеседников телеканала.

Ранее в Госдепе США заявили, что Россия несет ответственность за обстрел гуманитарного конвоя в САР в понедельник и призвали Москву подтвердить свою приверженность договоренностям по сирийскому урегулированию.

В РФ эти обвинения отвергают.