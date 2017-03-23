CNN обвиняет команду Трампа в совместной работе с РФ по компромату на Клинтон

Американский телеканал CNN обвинил предвыборный штаб Дональда Трампа в связях с Россией. По данным телеканала, якобы общими усилиями они дискредитировали кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«У ФБР есть информация, которая предполагает, что сотрудники президента Дональда Трампа общались с подозреваемыми российскими агентами с тем, чтобы, возможно, координироваться по распространению информации, вредящей кампании Хиллари Клинтон, сообщили CNN официальные лица США», — говорится в материале телеканала.

Cогласно сообщению CNN, ФБР располагает разведывательными данными, деловыми документами, записями телефонных разговоров и сообщениями о частных встречах, хотя информация не полностью убедительна и расследование продолжается.

CNN ссылается на неназванные источники и не приводит каких-либо доказательств и имен, сообщает «Национальная служба новостей».

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Теги:
Места: США
Организации: ФБР
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