CNN обвиняет команду Трампа в совместной работе с РФ по компромату на Клинтон

Американский телеканал CNN обвинил предвыборный штаб Дональда Трампа в связях с Россией. По данным телеканала, якобы общими усилиями они дискредитировали кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«У ФБР есть информация, которая предполагает, что сотрудники президента Дональда Трампа общались с подозреваемыми российскими агентами с тем, чтобы, возможно, координироваться по распространению информации, вредящей кампании Хиллари Клинтон, сообщили CNN официальные лица США», — говорится в материале телеканала.

Cогласно сообщению CNN, ФБР располагает разведывательными данными, деловыми документами, записями телефонных разговоров и сообщениями о частных встречах, хотя информация не полностью убедительна и расследование продолжается.

CNN ссылается на неназванные источники и не приводит каких-либо доказательств и имен, сообщает «Национальная служба новостей».