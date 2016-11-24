Обвиняемый в убийстве пилота Пешкова отказывается признать вину
Альпарслан Челик, который обвиняется убийстве пилота российского бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова, не признает свою вину. Об этом заявил его адвокат Мурат Остондаг.
По словам юриста, дело Челика еще не передано в суд, расследование по нему продолжается. Поступит ли оно в итоге в суд или же будет закрыто – зависит от оценки, которую ему даст генеральный прокурор Турции, сообщает РИА «Новости».
Су-24 ВКС России был сбит турецким истребителем над территорией Сирии в конце ноября прошлого года. Экипаж катапультировался, но пилот Пешков был застрелен во время приземления с парашютом. По данным следствия, Челик командовал боевиками, открывшими огонь по летчику.
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