Обвиняемый в подготовке терактов в Крыму пожалуется на пытки и своих адвокатов

Украинец Евгений Панов, обвиняемый в подготовке диверсий в Крыму, пожалуется на адвокатов, которые защищали его на полуострове. Об этом сообщил журналистам его новый защитник Дмитрий Динзе.

- Мой подзащитный будет жаловаться на адвокатов, которые осуществляли его защиту в Крыму, — цитирует Динзе РИА «Новости».

Правозащитник также сообщил, что его подзащитный будет жаловаться на пытки, которым подвергался после задержания с целью получения от него признательных показаний.

По словам Динзе, Панов приехал в Крым в качестве таксиста.

- Его наняли как работника на автомобиле, он приехал забрать конкретного человека и возил его несколько дней за деньги, — сказал адвокат.

По данным ФСБ, житель Запорожской области Украины Панов причастен к подготовке серии диверсий на важных объектах жизнеобеспечения полуострова.

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